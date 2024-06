Monreale, due auto a fuoco nella notte

È successo in via Venero

MONREALE, 2 giugno – Due auto sono andate a fuoco stanotte a Monreale, nella centralissima via Venero, all’altezza di piazzetta Emanuele Basile.

Per cause ancora da accertare, ma che difficilmente possono essere non di natura dolosa, le fiamme hanno avvolto una Fiat 500 ed una Volkswagen Golf. La prima è andata completamente distrutta, la seconda, invece, è stata danneggiata nella parte posteriore. L’ultima parola, però, potrà dirla soltanto la relazione dei Vigili del Fuoco, chiamati da qualcuno dei residenti per domare l’incendio, e stabilirà quale delle due vetture sia andata a fuoco per prima, coinvolgendo nel rogo anche l’altra, parcheggiata accanto. Indagano i carabinieri.