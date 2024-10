Monreale, una vettura in fiamme nel quartiere Carmine: spavento tra i residenti

È successo ieri sera in via Chiesa del Carmine, intorno alle 23,30

MONREALE, 4 ottobre – Per cause che devono essere ancora chiarite, ma che non dovrebbero discostarsi molto da quelle dolose, una macchina è andata a fuoco ieri sera a Monreale, in via Chiesa del Carmine, nell’omonimo quartiere.

Intorno alle 23,30 una Fiat Panda, appartenente ad uno dei residenti, ha preso fuoco, andando completamente distrutta, nonostante l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri che insieme ad alcuni residenti si sono preoccupati di allertare chi abitava nei pressi. Da sottolineare quanto sarebbe potuto essere pericoloso il fatto, tra fiamme e fumo acre, considerati gli spazi stretti della via. Tanto spavento tra i residenti per le esplosioni provocate dal rogo della vettura.

La ditta Giurintano ha poi proceduto alla rimozione del veicolo con l’apposito carro attrezzi, per consentire alla Comest di effettuare i rilievi con la necessaria strumentazione per scongiurare eventuali perdite di gas.