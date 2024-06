SS186, fino al 31 luglio lavori alla pavimentazione stradale

Interventi all’interno del territorio di Monreale, Pioppo e in direzione Borgetto

PALERMO, 12 giugno – Fino alle 19 di mercoledì 31 luglio, la SS 186 “di Monreale” sarà interessata da alcune limitazioni al traffico, su tratti saltuari, in entrambe le direzioni.

Il provvedimento si rende necessario per consentire di effettuare in sicurezza interventi di lavorazione su sovrastruttura stradale e pavimentazione.



Le principali aree specificate nell'ordinanza, ove ricadono gli interventi da eseguire in tratti saltuari, sono le seguenti:

• dal km 4,610 al km 8,565: tratta della S.S. 186 all'interno del Comune di Monreale;

• dal km 9,923 al km 13,170: tratta della S.S. 186 all'interno del Comune di Monreale ivi compreso l'abitato di Pioppo;

• dal km 15,470 al km 27,700: tratta della S.S. 186 tra i Comuni di Monreale e Borgetto.