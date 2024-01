Pioppo, entrano nel vivo i lavori di realizzazione del palazzetto dello sport

Cominciata oggi la consegna delle prime capriate di copertura

MONREALE, 29 gennaio – Entrano nel vivo a Pioppo i lavori per la realizzazione del palazzetto dello sport che sorgerà negli spazi esterni della scuola margherita di Navarra. Oggi è cominciato il trasporto delle prime capriate, delle nove in totale, che sosteranno la struttura.

Gli addetti trasportano due capriate alla volta (dal 24 metri ciascuna), per un totale di quattro capriate trasportate ogni giorno nei due “viaggi” realizzati. Successivamente sarà la volta della posa dei pilastri. Sarà necessario l'ausilio di una gru per sollevare questi sostegni. Pertanto dalla prossima settimana potrebbe cominciare a vedersi la struttura monata.

Va ricordato che ad effettuare i lavori è l'associazione temporanea di imprese, costituita dagli operatori Biondo srl e Impresa Edile e stradale del geometra Rizzo Antonino & C S.A.S., aggiudicataria dell'appalto. Entrambe le ditte hanno sede legale a San Giuseppe Jato. I lavori presentano un importo di 629.255,76 euro oltre IVA.

Il palazzetto dello sport di Pioppo sarà una struttura polivalente, in grado di ospitare le attività agonistiche di diverse discipline: dalla pallavolo, al basket, al calcio a 5, alla pallamano. Sarà dotato di spogliatoi e di una tribuna in grado di contenere circa 300 spettatori.