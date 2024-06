Terribile incidente sulla Palermo-Sciacca, muoiono a Giacalone un bimbo e una ragazza

Entrambi erano residenti a San Giuseppe Jato

MONREALE, 23 giugno - L’impatto è avvenuto di notte, all’altezza dello svincolo di Giacalone. Nell’incidente hanno perso la vita un bambino di 16 mesi, Abd Rahim Gharsallah, e una ragazza di 20 anni, Selma El Mouakit. Entrambi residenti a San Giuseppe Jato.

Erano a bordo di una Fiat Punto guidata da una ragazza, rimasta ferita. Secondo le prime indiscrezioni, sembra avesse un tasso alcolemico superiore alla norma.

Gravemente ferita anche un’altra ragazza, trasportata in ospedale. Il tratto di statale 624, compreso tra Altofonte e Giacalone, è stato chiuso e il traffico dirottato sulla provinciale 20 e sulla statale 186.

La dinamica dell’incidente, che non vede coinvolti altri mezzi, è in via di ricostruzione da parte dei carabinieri della radiomobile di Monreale, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e al personale dell’Anas. Sembra che le ragazze avessero passato la notte a Palermo e stavano tornando a casa a San Giuseppe Jato.

(fonte e foto: vallejatonews.it)