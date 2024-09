Incendio di domenica sera, arriva la stima dei danni: bruciata la facciata di un’abitazione

La casa si trova a Strazzasiti. Il rogo domato anche con l’impegno dei singoli residenti

MONREALE, 10 settembre – Da una prima stima, fatta alle prime ore del mattino da alcune associazioni di volontariato, la conta dei danni non era ancora completa: oltre gli ettari di bosco e macchia mediterranea in fumo, a fuoco la vegetazione sia bassa che arborea e la facciata di una abitazione nelle campagne di Strazzasiti.

Restano da stabilire le colpe, raccolte le informazioni dai vigili del fuoco. "Nei prossimi giorni - spiega il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono - dovrebbe arrivare una relazione dettagliata dei vigili del fuoco che hanno ravvisato diverse criticità nelle fasce di rispetto della Palermo Sciacca, di competenza ANAS. Con molta probabilità l’incendio è partito proprio da lì".

Alcuni residenti hanno detto di avere affrontato l'incendio da soli. Provvidenziale, quindi, è stato l'intervento della gente del posto che ha spento le fiamme e messo in salvo la casa in pericolo. Sul posto sono arrivati i volontari e i vigili del fuoco.

"La famiglia stava dormendo non aveva sentito quanto stava succedendo fuori dalla casa, aveva le finestre chiuse, a causa del forte vento di scirocco e del caldo - racconta il consigliere Mimmo Vittorino - per evitare che il fuoco avanzasse, le fiamme sono state spente a mani nude con i secchi riempiti con l'acqua dalla piscina. I motori dei mezzi della Protezione Civile, dopo ore di spegnimento sono andati in avaria, mentre i Vigili del fuoco avevano dei mezzi grossi e non sono potuti scendere per raggiungere l'abitazione che si trova in una strada stretta e piccola".

"Le fiamme le abbiamo spente noi - aggiunge un altro residente - Una squadra della protezione civile con avaria al modulo è andata via, ma per fortuna ne è rimasta un'altra. Il gruppo dei vigili del fuoco in difficoltà di mezzi non potevano arrivare sui posti segnalati".

Sul posto è rimasto fino allo spegnimento delle fiamme e al rientro della situazione di pericolo, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, presente anche l'assessore alla Protezione civile, Filippo Giurintano.