Riqualificazione del quartiere Carmine, al via nuovo piano traffico

Un'ordinanza della Polizia municipale regolerà il piano traffico all'interno del quartiere in due fasi per consentire lo svolgimento dei lavori di recupero

MONREALE, 16 febbraio – La prima fase di modifica al traffico veicolare all'interno del quartiere Carmine avrà decorrenza immediata e durerà fino al 30 maggio 2021, prevedendo l’Istituzione del divieto di transito nelle Vie Civiletti, Odigitria e Ritiro eccetto per i mezzi d’opera.

Il flusso veicolare, proveniente da via Carmine e in direzione delle suddette vie, sarà deviato per via Sant’Anna, via Soldano e per il Corso Pietro Novelli in direzione via Roma e via Santa Maria La Nuova. Nelle suddette vie vigerà per tutto il periodo dei lavori, il divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione coatta dei veicoli.

Sarà inoltre istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata con rimozione coatta dei veicoli lungo via Kennedy, via Belvedere, via Soldano nel tratto compreso tra via Belvedere e via Zerbo. Nelle suddette vie sarà consentito il doppio senso di circolazione ai mezzi d’opera.

La seconda fase del piano traffico, invece, partirà da giorno 1 giugno fino al 30 settembre 2021. Sarà prevista l’istituzione di divieto di transito nella via Duca Degli Abruzzi nel tratto che va dall’intersezione con via Zerbo fino alla Via Stazione e su via Greco dall’intersezione di via Zerbo e via Carmine (tratto finale), eccetto per i mezzi d’opera. Nelle suddette vie vigerà per tutto il periodo dei lavori, il divieto di sosta in ambo i lati con rimozione coatta dei veicoli, sarà consentito il doppio senso di circolazione ai mezzi d’opera.