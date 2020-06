Riqualificazione del quartiere del ''Carmine'': venerdì verrà pubblicato il bando

Arcidiacono :”Entro ottobre consegna dei lavori. Un impulso alla ripresa economica della città”

MONREALE, 2 giugno – Come avevamo anticipato giovedì scorso (leggi qui l’articolo), l’amministrazione comunale giunge ormai ad un passo dal portare a termine l’importante iter finalizzato alla riqualificazione del quartiere Carmine. Venerdì prossimo, 5 giugno, infatti, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e su alcuni quotidiani il relativo bando di gara per l’effettuazione dei lavori.

L’importo complessivo è di 3.904.775,46 euro, di cui 3.800.000 finanziati dalla Regione Siciliana grazie alle risorse del FSC 2014-2020 e 104.775,46 euro a carico del bilancio comunale. “I lavori - spiega l’assessore ai servizi a Rete Geppino Pupella - prevedono il rifacimento totale del servizio idrico e della rete fognaria, il rifacimento del manto stradale in basolato e la realizzazione dell’impianto di illuminazione artistica. È previsto anche il recupero dei cortili dello storico quartiere e la piazzetta dell'Odigitria dive sorge l’omonima chiesa. Sarà realizzato un collegamento con il parcheggio Torres tramite due scalinate in corrispondenza di via Carmine di via Benedetto Civiletti”.

“Prevediamo - ha detto il sindaco Alberto Arcidiacono - di potere consegnare e i iniziare i lavori entro ottobre e di ultimarli entro il primo semestre del 2022. Chiaramente l' intervento oltre a dare una riqualificazione ambientale ad un quartiere storico di Monreale darà per l'entità dei lavori un impulso alla ripresa economica della nostra cittá”.