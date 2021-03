Sabato i vaccini nelle parrocchie della diocesi: ecco dove riceverli

L’iniziativa è il frutto di un accordo tra l’assessorato regionale alla Sanità e la Conferenza Episcopale Siciliana

MONREALE, 30 marzo – Ci saranno anche la chiesa di San Gaetano e la parrocchia di Santa Teresa, entrambe a Monreale, fra i 17 centri di vaccinazioni, dove sabato prossimo, vigilia di Pasqua potranno essere somministrati i vaccini anti-covid.

Lo rende noto, l’arcidiocesi di Monreale, dopo l’accordo raggiunto con l’assessorato regionale alla Sanità, grazie al quale 5000 cittadini siciliani potranno essere vaccinati, se appartenenti ad una fascia di età compresa fra i 69 ed i 79 anni.

Sono infatti 500 le sedi di vaccinazioni su tutto il territorio regionale, messe a disposizione dalle 18 diocesi isolane. A chi sarà sottoposto a immunizzazione sarà destinato il vaccino AstraZeneca, che decine di migliaia di cittadini siciliani hanno già avuto somministrato, così come milioni di cittadini nel mondo.

Questi i centri presso cui sarà possibile ricevere il vaccino. Va ricordato che è obbligatoria la prenotazione.

1. ALTOFONTE

2. Parrocchia San Giuseppe – Piano Maglio

3. Via del Fante

4. Don Gaetano Gulotta

5. Email: gaetanogulotta@gmail.com

6.

7. BALESTRATE

8. Salone - Parr. Sant’Anna

9. Piazza Rettore Evola

10. Parroco: Don Francesco Giannola

11. Email: chiesasantannabalestrate@gmail.com

12.

13. BISACQUINO

14. Salone - Parr. Maria SS. del Rosario

15. Via XXIV Maggio, 51

16. Parroco: Don Latino Calogero

17. Email: calolatino@gmail.com

18.

19. CAMPOREALE

20. Salone Sant’Agnese

21. Via Alfieri

22. Parroco: Don Antonio Caruso

23. Email: antonio.caruso21@tiscali.it

24.

25. CORLEONE

26. Salone Papa Giovanni XXIII

27. Via Bernardino Verro

28. Parroco: Don Vincenzo Pizzitola

29. Email: vincenzopizzitola976@gmail.com

30.

31. BORGETTO

32. Parr. Santa Maria Maddalena

33. Corso Roma, 15

34. Sac. Armetta Rosario e Sac. Gioacchino Capizzi

35. Email: arcipreturamaddalenaborgetto@gmail.com

36.

37. CAMPOREALE

38. Salone Sant’Agnese

39. Via Alfieri

40. Parroco: Don Antonio Caruso

41. Cell. 3313952667

42. Email: antonio.caruso21@tiscali.it

43.

44. CAPACI

45. Oratorio Parrocchia Beata Pina Suriano

46. Via Maria Grazia Costanzo, 5

47. Don Pizzo Pietro

48. Email: piergiorgio.fmm@gmail.com

49.

50. CARINI

51. Chiesa San Lorenzo

52. Piazza Mons. Vincenzo Badalamenti

53. Parroco don Giacomo Sgroi

54. Mail: dongiacomosgroi@gmail.com

55.

56. CARINI –VILLAGRAZIA DI CARINI

57. Parrocchia Maria SS delle Grazie

58. Don Angelo Inzerillo

59. Via Nazionale

60. Email: padreangelo2002@yahoo.it

61.

62. MONREALE

63. Oratorio Parr. Santa Teresa del B.G.

64. Via Circonvallazione, 58

65. Don Innocenzo Bellante

66. Email: santateresamonreale@gmail.com

67.

68. MONREALE

69. Chiesa San Gaetano – Caritas diocesana

70. Via Villa Veneto, 2 (ex Albergo dei Poveri)

71. Don Ferdinando Toia

72. Email: segreteria@caritasmonreale.it

73.

74. MONREALE-ROCCA

75. Parrocchia Convento Santa Maria La Reale

76. Salita del Convento, 55

77. Padre Francesco Calleja

78. Email: francesco.calleja@tiscali.it

79.

80. MONTELEPRE

81. Parrocchia Santa Rosalia

82. Via Castrense Di Bella

83. Don Santino Terranova

84. Email: santino.terranova@virgilio.it

85.

86. PARTINICO

87. Salone - Parr. Maria SS. del Rosario

88. Via Nullo, 67

89. Parroco: Don Giuseppe Vasi

90. Email: peppevasi@yahoo.it

91.

92. ROCCAMENA

93. Parrocchia S.S. Salvatore – locali parrocchiali

94. Piazza Giovanni XXIII

95. Don Francesco Di Maggio

96. Email: frmaggio@libero.it

97.

98. TERRASINI

99. Salone Parrocchia Maria SS. della Provvidenza

100. Via Dei Mille, 104

101. Don Davide Rasa

102. E-mail: dondaviderasa@gmail.com