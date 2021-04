Vaccini, 80 gli immunizzati a Piano Maglio

Vi si sono radunati i vaccinandi delle chiese di San Gaetano, Santa Maria La Reale e San Giuseppe Piano Maglio

MONREALE, 3 aprile – Si sono svolti nella sola parrocchia di San Giuseppe a Piano Magli, per quel che riguarda il territorio monrealese, le vaccinazioni previste dalla campagna organizzata dall’assessorato regionale alla Sanità in collaborazione con la Conferenza Episcopale Siciliana.

Detto dei motivi per cui è inaspettatamente saltato l’appuntamento presso la parrocchia di Santa Teresa, dove non hanno potuto ricevere la somministrazione coloro che si erano prenotati, va detto che le vaccinazioni si sono svolte nella chiesa di Villaciambra dove è stato possibile accorpare le prenotazioni provenienti dalla chiesa di San Gaetano di Monreale, dalla chiesa di Santa Maria la Reale di Palermo, dei padri Agostiniani, e della stessa chiesa di Piano Maglio. Un totale di un’ottantina di vaccinati di età compresa fra i 69 ed i 79 anni. Soddisfazione è stata espressa dal direttore della Caritas Diocesana Don Ferdinando Toia e Don Gaetano Gulotta, parroco di San Giuseppe Piano Maglio, che hanno ringraziato la manager dell’ASP Daniela Faraoni.

Ringrazimenti pure per il personale della Caritas diocesana e il personale delle parrocchie che per tutta la settimana si sono adoperati per redigere gli elenchi degli aventi diritto.