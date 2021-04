Monreale, la navetta comunale cambia senso di marcia

Il provvedimento dopo il cambio di quello di via Roma

MONREALE, 20 aprile – A seguito del cambio del senso di marcia di Via Roma, il comando Polizia Municipale ha varato un nuovo percorso della circolare interna.

A partire da domani, la prima corsa partirà alle ore 7 e l'ultima alle ore 19 ogni mezz’ora. Il nuovo percorso della linea 4 delle autolinee Giordano, sara' il seguente: Parcheggjo “Torres/Cirba” – Capolinea Partenza /Arrivo via Circonvallazione (in direzione di Palermo)

Corso Calatafimi (in direzione di Monreale), Strada provinciale 69, via Fontana del Drago, via Palermo, piazza Vittorio Emanuele, via Roma, salita Sant’Antonio, via Antonio Veneziano, via Venero, via della Repubblica, via Agrigento, via Siracusa, via Caltanissetta, via Francesco Paolo Gravina, via Biagio Giordano, via Ignazio Florio. Lo scopo è anche quello di evitare, là dove sia possibile, l'uso del mezzo privato in favore di un mezzo pubblico che possa fare raggiungere varie zone del paese.