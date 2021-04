Cambia il senso di marcia, ma tu non lo sai e vai in confusione

Cambia il senso di marcia, ma tu non lo sai e vai in confusione

Diversi i conducenti in via Roma costretti in retromarcia a tornare indietro: “Signore, da qui non si scende più”

MONREALE, 11 aprile - È di quattro giorni fa la nuova ordinanza predisposta dal Comando della Polizia Municipale che regola il nuovo senso di marcia sul tratto della via Roma, volta a favorire le esigenze di commercianti e residenti e, probabilmente, a decongestionare il traffico veicolare sul tratto del quartiere Carmine, oggi, interessato dai lavori di riqualificazione.

Tuttavia, nonostante ogni organo di stampa locale abbia divulgato la notizia relativa al ritorno del vecchio senso di marcia lungo la via principale del centro storico e, oltre la presenza del cartello affisso sulla transenna indicante l’obbligo di proseguire, a chi proviene da via Chiesa Agonizzanti, verso salita Sant’Antonio, in diversi - secondo gli occhi vigili di alcuni esercenti - sarebbero i conducenti travolti comprensibilmente dalla confusione, costretti dunque in retromarcia a ritornare sulla “dritta via”. Intanto, l’espressione di un passante riassume in poche battute l’opinione del pubblico presente: “Ma hanno cambiato di nuovo” chiede qualcuno. “U paisi ri pazzi”, afferma ironicamente un secondo.