Via Agonizzanti, proseguono i lavori di posa del manto stradale

Per regolare il traffico veicolare il comune ha predisposto un'apposita ordinanza

MONREALE, 6 novembre – Si intensifica lo svolgimento dei lavori di pavimentazione di via Agonizzanti, alle spalle di piazza Guglielmo, al termine dei quali la strada avrà un nuovo manto di asfalto.

Per consentire l'esecuzione dei lavori il comando di polizia municipale aveva predisposto un'apposita ordinanza, che è entrata entrerà in vigore ieri e sarà valida fino al termine dei lavori, che non dovrebbe essere distante.

Il provvedimento dispone l’istituzione del divieto di transito nella via Agonizzanti. L’istituzione di tale divieto comporterà che il flusso veicolare proveniente dalla via Benedetto Civiletti proseguirà obbligatoriamente per il corso Pietro Novelli dove vigerà il divieto di sosta H24 esclusi i mezzi d’opera. Verrà invertito il senso unico di marcia in via Santa Maria La Nuova.

Pertanto Il flusso veicolare proveniente dalla via Torres proseguirà obbligatoriamente per via Santa Maria La Nuova, piazzetta Vaglica e corso Pietro Novelli per proseguire obbligatoriamente per via Miceli. Verrà istituito il divieto di accesso nel corso Pietro Novelli all’intersezione con la via Miceli e Via Soldano.

In questo modo, il flusso veicolare proveniente dal corso Pietro Novelli proseguirà obbligatoriamente per via Miceli etc, mentre quello proveniente da via Soldano proseguirà obbligatoriamente per via Miceli etc.