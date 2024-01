Natale 2023, domani sera concerto dei Cutrona's Strings Quartet di Sicily Music Academy

Appuntamento nella chiesa della Santissima Trinità al Collegio di Maria alle 21,30

MONREALE, 4 gennaio – Si terrà domani sera alle 21.30 nella chiesa della Santissima Trinità del Collegio di Maria il concerto dei Cutrona's Strings Quartet di Sicily Music Academy.

Il “Cutrona Strings Quartet” nasce dalla collaborazione pluriennale di qualificati musicisti ed artisti che, facenti parte della stessa famiglia, hanno trovato un ottimo feeling personale oltre che artistico.

Il Quartetto d’Archi è composto da quattro musicisti, due violini, viola e violoncello - le cui esperienze individuali spaziano dalle incisioni di dischi, concerti e facenti parte di grandi orchestre, come il Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra Sinfonica Siciliana ed il teatro Petruzzelli di Bari. Grazie alla loro collaborazione pluriennale, i singoli elementi fondono armoniosamente i loro talenti e la loro professionalità.

“Lo spettacolo che proponiamo per il Comune – afferma il direttore Davide Cutrona – prevede l’esecuzione di brani tratti dal repertorio classico e sacro, vedi i quartetti di Bach, Mozart, Haydn e non solo.