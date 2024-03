Cineteatro Imperia, sabato sera si ride con Antonio Pandolfo

Domani lo spettacolo musicale “C’era una volta” della Sicily Musica Academy, domenica concerto del tenore Alberto Profeta

MONREALE, 21 marzo – Continuano con successo le attività artistiche all’interno della stagione del cine teatro Imperia di Monreale. Appuntamento domani sera, alle ore 21, sul palco la Sicily Music Academy che metterà in scena il concerto "C'era una volta" (…)

(…) proponendo tutte le più famose canzoni della storia Disney, come "Il Re Leone", "Mulan", "Hercules" e tante altre canzoni che nel corso degli anni hanno fatto sognare grandi e piccini, uno spettacolo per tutta la famiglia. Lo spettacolo sarà gratuito e l'ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti.

Si continua sabato 23 marzo sempre alle ore 21 con lo spettacolo che vede protagonista il comico siciliano Antonio Pandolfo con lo spettacolo “Un divano per amico”. Cosa succede quando un uomo rimane da solo? E se sua moglie, lasciandolo, si è portata via tutto, lasciandogli solo il divano? La pandemia lo ha bloccato in casa, ma forse a lui non dispiace; non ha voglia di vedere nessuno. Cosa è rimasto in quegli scatoli che la ex ha lasciato, forse volontariamente, in casa?

Probabilmente l’unica cosa da fare per ritrovare pace con noi stessi, è capire dove abbiamo sbagliato e ritrovare l’equilibrio, volendosi più bene, magari parlandone con qualcuno. Un amico che ti ascolta, che ritrovi quando ti serve, che dorme con te, mangia con te, ti coccola, ti sostiene e non ti giudica ... il divano. Il problema non è se parli col divano; il problema è se il divano ti risponde. Atto unico molto divertente, con alcune note malinconiche comprensibili dopo una costrizione sociale e sentimentale. Si ride, tanto, e si riflette sulla solitudine.

Si conclude domenica 24 marzo alle ore 17.30 con la stagione musicale che vede sul palco il tenore Alberto Profeta per il secondo concerto della stagione musicale del teatro Imperia a Monreale.

Il tenore Alberto Profeta attinge al repertorio folklorico siciliano creando, con un gruppo di strumentisti e due ballerini, un momento di sintesi, padroneggiato dalla sua voce proveniente da una solida esperienza classica e lirica. Una rivisitazione sonora dei canti popolari siciliani attraverso un adattamento culto.

E’ possibile abbonarsi ad uno dei quattro cartelloni oppure comporre il proprio abbonamento con più cartelloni, acquistando tutto direttamente tramite la piattaforma Vivaticket attivata dal Comune di Monreale. E’ anche possibile acquistare i biglietti dei singoli spettacoli, oltre che su Vivaticket, anche al botteghino, aperto tutte le mattine (dalle 8.30 alle 130 e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30) presso la biblioteca comunale Santa Caterina (Via Pietro Novelli 5) o direttamente presso il cineteatro, da due ore prima di ogni evento.