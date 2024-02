Scuola Morvillo, al via il concorso canoro per gli alunni della media

Sarà organizzato dalla Sicily music academy. All’interno le informazioni

MONREALE, 8 febbraio – Il “The Best School Voice” è il primo concorso canoro organizzato dalla Sicily Music Academy in collaborazione con la scuola Morvillo di Monreale.

Il concorso è destinato agli alunni della scuola media e rappresenta un'opportunità straordinaria per promuovere e celebrare il talento musicale tra gli studenti. Questi eventi non solo incoraggiano la partecipazione attiva degli studenti, ma anche il loro sviluppo artistico, l'autostima e la cooperazione tra pari.

Il concorso favorisce la coesione all'interno delle scuole, incoraggiando l'interazione tra gli studenti di diverse fasce d'età e promuovendo l'inclusione attraverso la musica. È un'opportunità per gli insegnanti di guidare e ispirare gli studenti, aiutandoli a perseguire i loro sogni musicali. Una volta ascoltati tutti i candidati la commissione decreterà il vincitore del concorso. La Sicily Music Academy mette in palio per il vincitore una borsa di studio e la realizzazione di un videoclip.

Da questo link - www.bit.ly/thebestschoolvoicemorvillo è possibile scaricare il regolamento e il modulo d’iscrizione che, una volta compilato dovrà essere inoltrato mezzo email all’indirizzo sicilymusicacademy@gmail.com.

La giornata dell’evento sarà il 15 febbraio a partire dalle ore 10.