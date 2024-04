Santissimo Crocifisso, il comune individua due aree parcheggio

Sono quelle della scuola Morvillo e del centro Bobath

MONREALE, 26 aprile – Su proposta del dirigente dell'Area Gestione Risorse, Pierantonio Bevilacqua la Giunta comunale ha approvato la delibera con la quale individua le aree di sosta temporanee e straordinarie all’aperto al fine di decongestionare il traffico nel centro storico.

Si tratta del locale parcheggio della scuola elementare Francesca Morvillo di via Biagio Giordano n. 10 e quello del “centro di fisioterapia Bobath” di via Aldo Moro che verranno destinati in via straordinaria dal 26 aprile al 3 maggio 2023 per questo servizio. Le aree controllate saranno destinate per veicoli, ciclomotori e camper. Per il collegamento con il centro verrà istituito il servizio navetta.