Un viaggio nel fantastico mondo di Alice per gli alunni della scuola Morvillo

In occasione del Carnevale la scuola dell’Infanzia si è trasformata in un mondo fiabesco. LE FOTO

MONREALE, 14 febbraio – In occasione del Carnevale la scuola dell’infanzia dell’istituto Morvillo ha deciso di “investire” sul sogno e sul racconto fiabesco, spalancando le porte alla fantasia e all'immaginazione.

Così, attraverso un maestoso tronco di albero, bambini e adulti si sono ritrovati nel mondo misterioso e fantastico di Alice: la tana del coniglio, lo stagno di lacrime, il labirinto, la stanza del non compleanno, il croquet della regina sono divenuti luoghi reali in cui giocare e divertirsi.

“Tutti abbiamo bisogno di sognare - ha dichiarato Francesca Giammona, dirigente dell’istituto - e anche stavolta la nostra scuola dell'infanzia è riuscita nel suo intento: docenti e personale tutto della scuola dell'infanzia, collaborati dai genitori, in occasione del Carnevale, hanno riprodotto il fantastico mondo di Alice. Non sono mancati giochi, girotondi, oggetti e costumi realizzati con passione e arte! Tutti i visitatori, grandi e piccini, entrando, hanno viaggiato in un mondo incantato...quello dei sogni!”.