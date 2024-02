Scuola Morvillo, Rebecca Maresca vince il concorso ''The Best School Voice''

L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la Sicily Music Academy. LE FOTO

MONREALE, 16 febbraio – Una mattinata all’insegna di note, talento e emozioni ha segnato la recente vittoria di Rebecca Maresca al The Best School Voice, il prestigioso contest canoro scolastico tenutosi presso la scuola Morvillo.

L'evento, organizzato in collaborazione con la Sicily Music Academy del maestro Cutrona, ha visto emergere il talento di Rebecca, che ha conquistato la commissione di professionisti ed insegnanti di musica con la sua straordinaria esibizione. Il palco illuminato e gli sguardi attenti degli spettatori hanno accolto Rebecca mentre si esibiva con passione e sicurezza con il brano Skyfall di Adele, dimostrando un talento innato.

La commissione, composta da esperti del settore e docenti di musica, ha avuto il difficile compito di selezionare il vincitore tra sei talentuosi ragazzi della stessa scuola. La scelta è stata unanime: Rebecca Maresca ha lasciato un'impressione indelebile grazie alla sua voce potente e alla sua interpretazione coinvolgente.

La vittoria di Rebecca non è solo un successo personale, ma anche un motivo di orgoglio per la scuola Morvillo e per la Sicily Music Academy. La collaborazione tra la scuola e l'accademia ha creato un palcoscenico straordinario per i giovani talenti, offrendo loro l'opportunità di esprimersi e crescere nel mondo della musica.

In riconoscimento del suo eccezionale talento, Rebecca Maresca è stata premiata con una borsa di studio e la possibilità di realizzare un video clip. Questa opportunità non solo rappresenta un traguardo significativo per la giovane artista, ma anche un investimento nella sua crescita artistica futura.

Il The Best School Voice non è solo una competizione, ma un'esperienza che ha valorizzato il talento locale, promuovendo l'importanza della musica nell'ambito educativo.