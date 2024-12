Applausi ieri per lo spettacolo di fine anno della Sicily Music Academy

Talento e partecipazione al Cine Teatro Imperia. LE FOTO

MONREALE, 30 dicembre - Una serata di musica e impegno ha caratterizzato ieri lo spettacolo di fine anno della Sicily Music Academy, che si è tenuto al Cine Teatro Imperia di Monreale.

Con oltre 50 artisti tra alunni e docenti sul palco e circa 350 spettatori in sala, l’evento ha segnato un momento importante per l’accademia, confermandone il ruolo di riferimento per la formazione musicale sul territorio. La macchina organizzativa ha funzionato bene, grazie anche alla Protezione Civile e alla conduzione della serata a cura di Mario Micalizzi. Davide Cutrona, direttore dell’accademia, ha voluto sottolineare l’impegno collettivo dietro il successo dell’evento: “Questo spettacolo dimostra che il vero motore di ogni successo è il lavoro di squadra. I docenti, ogni nota, ogni voce, ogni passo sul palco rappresentano la passione e la dedizione di chi crede nel potere della musica”.

La serata ha alternato esibizioni in Duo, assoli ed esibizioni di band di alunni, mostrando non solo il talento dei protagonisti, ma anche il risultato di mesi di preparazione. “Non è solo un concerto, ma un momento di crescita per tutti noi,” ha aggiunto Cutrona. “Abbiamo visto giovani artisti mettersi alla prova e docenti condividere il palco con loro, in un dialogo musicale che rappresenta il cuore della nostra missione”.

Il pubblico, coinvolto è stato partecipe, ha premiato le esibizioni con calorosi applausi, rendendo la serata ancora più speciale. La Sicily Music Academy, dopo un anno di successi e sfide, guarda ora al futuro con nuovi progetti e l’obiettivo di continuare a formare talenti e diffondere la cultura musicale.