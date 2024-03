Cinema Imperia, un fitto cartellone di appuntamenti nel weekend

Commedia, cabaret e tradizioni folk, da domani a domenica

MONREALE, 14 marzo – Fitto il cartellone proposto per questo fine settimana all’interno della Stagione artistica del Cine Teatro Imperia di Monreale.

Si comincia domani, venerdì 15 marzo alle ore 21, con il ritorno del Teatro che vede protagonista “La Compagnia Teatrale Tritone” di Monreale che porterà sul palco lo spettacolo "Zizzania", una commedia campestre in due atti di Pino Giambrone con la regia di Giusy Salamone.

Si continua sabato 16 marzo sempre alle ore 21 con lo spettacolo “Preferisco Riderci” di e con Mary Cipolla (nella foto) che ha voglia di incontrare il pubblico dal vivo e sforna uno spettacolo delizioso. Un concentrato di ironia e simpatia in cui l’attrice coinvolge il pubblico, dialogandovi apertamente o lasciando la parola ai suoi esilaranti personaggi. Piacevoli e appropriati anche gli inserti musicali in cui spesso si accompagna alla chitarra. “Preferisco Riderci” è sì un invito alla leggerezza, ma non alla superficialità e all’evasione.

Sotto la lente dell’ironia si indagano e si affrontano temi serissimi secondo l’idea che Pirandello traccia dell’umorismo, quel sentimento del contrario che fa emergere i paradossi e le verità più o meno nascoste del nostro vivere. L’attrice si serve di un vasto campionario di personaggi tanto esilaranti quanto cari al pubblico, prima fra tutti la signora Lo Piccolo che ora parlando del marito, ora parlando della moda, ora del cibo bio e della cura del corpo ma anche di social e carovita, ci porta a ridere di noi stessi e delle nostre manie. E poi la moglie dell'uomo ragno, la sfigata Carmela Toccafondo e un momento di riflessione con la figura di una madre: Felicia Impastato che ci parla del figlio Peppino.

I momenti musicali che Mary Cipolla regala al pubblico, comprese le spassose parodie in cui si accompagna alla chitarra, impreziosiscono e arricchiscono ulteriormente la performance. Lo spettacolo è di livello nazionale anche perché l'artista ha per lungo tempo lavorato in giro per l'Italia e in particolare a Roma (al Puff con Lando Fiorini, alla Chanson, al Flaiano e al Teatro dei Satiri); ma risulta anche contestualizzato nel territorio per la sicilianità che l’artista condivide col pubblico mettendone in risalto alcuni aspetti tipici che ritroviamo nei temi, nel linguaggio, nei sentimenti, nelle emozioni.

Il fine settimana al Cine Teatro Imperia si chiude domenica 17 marzo alle ore 17.30 ad ingresso gratuito con “Folk che Passione….10 anni” dell’Associazione Trinacria Bedda

E’ possibile abbonarsi ad uno dei quattro cartelloni oppure comporre il proprio abbonamento con più cartelloni, acquistando tutto direttamente tramite la Piattaforma Vivaticket attivata dal Comune di Monreale. E’ anche possibile acquistare i biglietti dei singoli spettacoli, oltre che su Vivaticket, anche al botteghino, aperto tutte le mattine (dalle 8.30 alle 13.00 e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30) presso la Biblioteca comunale Santa Caterina (Via P. Novelli 5) o direttamente presso il Cineteatro, da due ore prima di ogni evento.



Per info e abbonamenti 366.6135784, sui social: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556656021017