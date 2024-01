Natale 2023, oggi pomeriggio spettacolo circense in piazza Guglielmo

Appuntamento a partire dalle 16,30

MONREALE, 4 gennaio – Importante appuntamento per i più piccoli oggi pomeriggio a partire dalle 16,30 a piazza Guglielmo, dove si terrà uno spettacolo di circo e teatro di strada basato sull’improvvisazione e la clownerie, che oscilla tra comicità e poesia.

Gli artisti si esibiranno con numeri di giocoleria, equilibrismo, danza e acrobatica, in una costante interazione creativa con il pubblico. Nel corso dello spettacolo si esibiranno Brida Luna con la danza del fuoco denominato “Thana”, protagonista la danza con il fuoco. La performance prevede la manipolazione tecnica del fuoco con l’espressività del movimento danzato, dando vita ad un vero e proprio rito: il cerchio infuocato, il contatto con la terra, la danza rituale che connette l’uomo alla sua tribù.

Seguirà la performance di acrobatica aerea a cura di Ritti Soncco, che prevede il viaggio di un piccolo seme che danza col vento, dalle radici più profonde della terra fino ad arrivare sempre più in alto verso il cielo, tessendo ragnatele nell’aria e labirinti mistici.

Seguirà Clic Clac spettacolo di giocoleria e acrobatica a cura della compagnia Duo Minuti. Due buffi personaggi si accingono a preparare per le strade un improbabile spettacolo, tra conflitti esilaranti, piccoli disastri e complicità si ritrovano catapultati in un gioco che li porta sempre di più a provare qualcosa di indiscutibilmente pericoloso.

In questo costante rischio del gesto, i due artisti si riscoprono tra disequilibri, volteggi acrobatici, slap stick e ironia. E per concludere è prevista la performance di trampoleria con un trampoliere che anima le strade dell’evento con grande stravaganza. In costante interazione col pubblico che stupirà tutti con la sua folle altezza, con la sua comicità, destreggiandosi in numeri di grande giocoleria. L’iniziativa è promossa dall’assessorato al Turismo e Spettacolo del Comune di Monreale nell’ambito del calendario delle manifestazioni natalizie.