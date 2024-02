Lunghe code agli sportelli postali monrealesi, la Cisl: ''Situazione inaccettabile''

“Gravi disagi, l’ente deve porre rimedio”

MONREALE, 1 febbraio – E’ stata un’altra mattinata di passione per gli utenti dei due sportelli postali monrealesi: lunghe code, gente stanca ed esasperata, disagi non da poco, che certamente meritano attenzione e possibilmente un soluzione.

Allo sportello postale di piazza Guglielmo, quello ubicato all’ingresso dell’antivilla comunale, la situazione è presto diventata critica soprattutto a causa della presenza di due soli operatori a fronte delle cinque postazioni disponibili all’interno dei locali. Una situazione determinata, con ogni probabilità da problematiche (speriamo risolvibili) di dotazione organica, che danno luogo a lunghe attese, che stancano l’utenza, spesso formata da persone anziane e provocano anche, a volte, accese discussioni.

Attese che, almeno, possono essere effettuate sotto l’arco di ingresso dell’antivilla, al riparo dalle intemperie. Cosa che, invece, non avviene davanti lo sportello di via Aldo Moro, dove – pressoché quotidianamente – si formano lunghe code, stavolta, invece, senza alcuna protezione, formate da utenti, che sono costretti a bivaccare per strada, con tutti i conseguenziali disagi, che è facile immaginare, a cominciare dal traffico veicolare che si forma lungo la carreggiata.

Sulla questione interviene la Cisl, che riceve con frequenza le lamentele dell’utenza. “La situazione è intollerabile e diventa ogni giorno più pesante – afferma a MonrealeNews Silvio Russo Rsu cittadino (nella foto) – . È inaccettabile che Poste Italiane non cerchi di porre rimedio a dei disservizi che sono sotto gli occhi di tutti e che mettono a dura prova la resistenza degli utenti. L’ente non può pensare solo al profitto, deve anche fornire dei servizi di qualità. I locali di piazza Guglielmo devono essere dotati di un numero maggiore di unità di personale, per evitare le lunghe e snervanti code.

Vanno invece individuati nuovi locali idonei per sostituire quelli totalmente inadeguati di via Aldo Moro, dove l’utenza è costretta a bivaccare in condizioni sub-umane, esposta alle intemperie e in mezzo al traffico. È certamente una situazione alla quale è bene trovare un rimedio efficace”.