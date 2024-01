Associazione carabinieri Monreale, oggi la visita del capitano Niko Giaquinto

È stata l’occasione per gli auguri per il nuovo anno e sulle attività da portare avanti in sinergia

MONREALE, 4 gennaio – Questo pomeriggio la sezione dell’associazione carabinieri di Monreale ha ricevuto la visita del capitano Niko Giaquinto, comandante della compagnia carabinieri di Monreale.

All’incontro ha preso parte oltre al direttivo dell’associazione, guidato dal presidente Giuseppe Cortigiani e dal vice presidente Vito Lucchesi, il consigliere Antonio Bravo, la segretaria Caterina Di Martino insieme con una nutrita rappresentanza dei soci della sezione che ha voluto dare il proprio saluto al capitano.

Dopo i saluti istituzionali e lo scambio di auguri per l’inizio del nuovo anno, il capitano Niko Giaquinto ha avuto modo di conoscere da vicino la storia della sezione che ha da poco celebrato l’assegnazione dell’attestato di merito per i 50 anni di vita. È stata un’occasione favorevole per presentare al capitano Giaquinto le diverse attività che il sodalizio ha portato avanti sul territorio comunale, ma anche per far conoscere le vicende che hanno portato all’assetto odierno dell’associazione e alla sua collocazione nei locali di piazza Guglielmo.

La visita è stata anche un momento di riconoscimento all’operato dei soci della sezione che ogni giorno si impegnano per il sodalizio e per l’occasione è stata consegnata a Teresa Lopes, socio familiare della sezione, una lettera di riconoscimento per il suo contributo all’associazione, rilasciata direttamente dal sindaco di Monreale.

Diverse le diverse attività pianificate e da portare avanti nel nuovo anno dalla sezione a favore della comunità cittadina che vedranno l’associazione sempre impegnata in primo piano per l’affermazione dei valori di legalità e solidarietà sociale.

