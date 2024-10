Monreale, conferiti attestati di merito a quattro carabinieri

In riconoscimento dell’azione svolta nella sventata truffa ai danni di un anziano avvenuta nei mesi scorsi

MONREALE, 5 ottobre – Giovedì scorso nella sala municipale del complesso monumentale Guglielmo II, il sindaco Alberto Arcidiacono ha conferito quattro attestati di merito ai carabinieri che nei mesi scorsi hanno scoperto ed evitato il perpetrarsi di una truffa ai danni di un anziano monrealese.

La vicenda, che ha avuto anche un’eco nazionale, ha visto l’impegno congiunto del presidente dell’Associazione carabinieri in congedo di Monreale, Giuseppe Cortigiani, e dei carabinieri in servizio che sono prontamente intervenuti per evitare una truffa ai danni di un anziano monrealese.

Così il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha assegnato quattro attestati di merito al maresciallo Giovan Battista Marchese, al carabiniere scelto Giuseppe Ragusa, al carabiniere Edoardo Verdecchia e, infine, anche al presidente dell’associazione carabinieri di Monreale, Giuseppe Cortigiani.