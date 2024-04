Santissimo Crocifisso, ecco il programma ufficiale

Musica, folklore, spettacoli e devozione

MONREALE, 12 aprile – Questo il programma dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, giunti quest’anno all’edizione numero 398.

26 Aprile – Venerdì

Tale e quale show (piazza Guglielmo)

27 Aprile – Sabato

Spettacolo delle scuole di ballo monrealesi (piazza Guglielmo)

28 Aprile – Domenica

Ore 21.00 – Balli in costumi dell’800 sul palco a cura di Historical Dance Academy - P.zza Guglielmo II

29 Aprile – Lunedì

Ore 20.30 Apertura festeggiamenti a cura della banda musicale “Guglielmo II” - Piazza Guglielmo II

Ore 21.30 Spettacolo comico: “Monreale ride” con Toti e Totino, Mary Cipolla, Antonio Pandolfo, Marco Manera, Ernesto Maria Ponte, Sergio Vespertino, Mago Plip, Stefano Piazza e la sua band – Piazza Guglielmo II

Ore 23.30 Dj Set: Rocco Domingo - Terrazze dell’ex Hotel Savoia

30 Aprile – Martedì

Ore 16.00 Inaugurazione Mostra “Oltre il tratto. Mandala e relax” a cura di M. Grimaudo - Biblioteca comunale S. Caterina

Ore 17.00 Inaugurazione Mostra costumi d'epoca dell'Associazione Belle Epoque - Circolo di Cultura Italia

Ore 18.30 - Proiezione “SS. Crocifisso in Europa: racconti e testimonianze di monrealesi all'estero”, a cura di N. Pittalà e M. V. Colacicco - Chiesa degli Agonizzanti

Ore 20.00 - Spettacolo musicale: MDM/ I QUI PER CASO 3.0 in concerto - Piazza Guglielmo II

Ore 21.30 Lo spettacolo in musica con I Quaranta che Ballano 90. Special Guest Neja - Pre show “Cuore Matto” – Piazza Guglielmo II

1 Maggio – Mercoledì

Ore 7.30 Alborata sul Monte Caputo

Ore 9.00 Omaggio al Santuario del SS. Crocifisso delle Bande Musicali “I Fiati della Normanna” e “Guglielmo II”

Ore 9.30 Concerti bandistici a cura delle Bande Musicali “I Fiati della Normanna” e “Guglielmo II” per le vie della città

Ore 9.30 Tamburi di Monreale di V. Gulotta e Tamburi di Aspra di G. La Licata in festa per le vie della città

Ore 10.00 Sfilata di Carri siciliani dell’Associazione “La Monrealese” per le vie della città

Ore 12.00 Raduno dei Carri siciliani e delle Bande Musicali – Piazza Guglielmo II

Ore 16.00 Sfilata del Gruppo Folk “Trinacria Bedda” per le vie della città

Ore 16.00 Tamburi di Monreale di V. Gulotta e Tamburi di Aspra di G. La Licata in festa per le vie della città

Ore 16.30 Concerti bandistici per le vie della città a cura delle Bande Musicali “I Fiati della Normanna” e “Guglielmo II”

Ore 18.00 Sfilata e balli con abiti dell'800 a cura dell'Associazione Belle Epoque, per le vie della città

Ore 18.30 Messa solenne con la partecipazione della Confraternita del SS. Crocifisso

Ore 20.00 Spettacolo musicale: "Ricominciamo tutto - Negramaro Tribute band a cura di Es-senza– Largo Padre Pio

Ore 22.00 Spettacolo artistico: “SONICS in TOREN” a cura di Compagnia acrobatica SONICS – Piazza Guglielmo II

Ore 23.00 - Spettacolo piromusicale a cura di “FA.SI.MA. Eventi e Sapienza Eventi”

Ore 23.30 Dj Set: “Il Mercoledì italiano” di Dj Fabrizio Giuliano - Terrazze dell’ex Hotel Savoia

2 Maggio – Giovedì

Ore 7.30 Alborata sul Monte Caputo

Ore 9.00 Omaggio al Santuario del SS. Crocifisso delle Bande Musicali “I Fiati della Normanna” e “Guglielmo II”

Ore 9.30 Concerti bandistici a cura delle Bande Musicali “I Fiati della Normanna” e “Guglielmo II” per le vie della città

Ore 9.30 Tamburi di Monreale di V. Gulotta e Tamburi di Aspra di G. La Licata in festa per le vie della città

Ore 16.00 Sfilata di Carri siciliani dell’Associazione “La Monrealese” per le vie della città

Ore 16.00 Sfilata del Gruppo Folk “Trinacria Bedda” per le vie della città

Ore 16.00 Tamburi di Monreale di V. Gulotta e Tamburi di Aspra di G. La Licata in festa per le vie della città

Ore 16.30 Concerti bandistici per le vie della città a cura delle Bande Musicali “I Fiati della Normanna” e “Guglielmo II”

Ore 17.30 Sfilata e balli con abiti dell'800 a cura dell'Associazione Belle Epoque, per le vie della città

Ore 18.30 Vespri solenni e Omaggio floreale del Sindaco al SS. Crocifisso

Ore 21.30 Spettacolo musicale: FRANCESCO GABBANI in concerto a cura di Agave spettacoli - Piazza Guglielmo II

3 Maggio - Venerdì

Ore 7.30 Alborata sul Monte Caputo

Ore 9.00 Omaggio al Santuario del SS. Crocifisso della Banda Musicale “Fiati della Normanna”

Ore 9.30 Concerto bandistico per le vie della città a cura della Banda Musicale “Fiati della Normanna”

Ore 09.30 Tamburi di Monreale di V. Gulotta in festa per le vie della città

Ore 11.00 Solenne Pontificale celebrato da Mons. S.E. Gualtiero Isacchi con la partecipazione delle autorità religiose, civili e militari

Ore 14.00 Tradizionale discesa a spalle del Venerato Simulacro del SS. Crocifisso per la scalinata della Collegiata

Ore 16.30 Corteo della Confraternita del SS. Crocifisso dalla Chiesa di San Castrenze alla Collegiata con Banda Musicale “Guglielmo II”

Ore 16.30 Tamburi di Monreale di V. Gulotta e Tamburi di Aspra di G. La Licata in festa per le vie della città

Ore 18.00 Processione del Venerato Simulacro del SS. Crocifisso per le vie della città

Ore 23.30 Omaggio floreale dell’Arcivescovo e del Sindaco al SS. Crocifisso

Omaggio musicale al SS. Crocifisso dal Palazzo di città - Piazza Vittorio Emanuele II

Ore 24.00 Giochi pirotecnici su Monte Caputo a cura di “FA.SI.MA. Eventi e Sapienza Eventi”

4 Maggio - Sabato

Ore 11.00 Commemorazione per la ricorrenza del 44esimo anno dall’uccisione del Capitano Emanuele Basile