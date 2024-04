Santissimo Crocifisso, presentate le iniziative: ''Vogliamo stupire''

Un cartellone ricco che terrà banco dal 26 aprile al 3 maggio, prima della commemorazione del capitano Basile

MONREALE, 12 aprile – L’obiettivo è quello di stupire. Alzare l’asticella dopo il successo delle ben riuscite scorse edizioni. Un’impresa ambiziosa e certamente non facile. Le premesse, però, ci sono e tutti ci auguriamo che i risultati siano conseguenziali.

Con questi presupposti sono state presentate oggi in Sala Rossa le iniziative legate all’edizione numero 398 dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso. I tratti salienti saranno, come sempre, musica, folklore, spettacoli di vario genere, oltre alla solita immancabile devozione.

Festeggiamenti, che si concluderanno, come di consueto, il 3 maggio, con la lunghissima processione a spalla del simulacro del Cristo in croce, fino a notte fonda, prima della tradizionale commemorazione del capitano dei carabinieri Emanuele Basile, ucciso da Cosa Nostra proprio in occasione dei festeggiamenti, il 4 maggio del 1980. Circa 250 mila euro il costo delle iniziative, grazie a fondi del Comune, al cospicuo stanziamento della Regione (124 mila euro) ed al contributo di numerosi sponsor.

Quest’anno, come già ampiamenti comunicato, l’ospite “clou” sarà Francesco Gabbani, che canterà sul palco di piazza Guglielmo la sera del 2 maggio. Ma il concerto dell’artista carrarese sarà solo la punta dell’iceberg di un cartellone ricchissimo, che vedrà serate di cabaret, altri concerti, spettacoli di ballo. Da non dimenticare, però, lo spettacolo dei “Sonics” un’esibizione di ginnasti e acrobati che promettono di stupire.

Un lavoro accurato di squadra, cominciato già da tempo, per non arrivare impreparati a quello che per Monreale è “l’evento”. In moto si è messa tutta la macchina organizzativa, per far fronte ad una serie di iniziative che, come ha osservato l’assessore al Traffico Giuseppe Di Verde, a causa dell’enorme afflusso di gente, necessiteranno del contributo delle associazioni di protezione civile presenti sul territorio, oltre che quella dei carabinieri in congedo e all’Anps. Dal punto di vista logistico sarà stilato un necessario piano traffico, che sarà reso noto nei giorni a venire.

“Siamo davvero felici - ha esordito il sindaco Alberto Arcidiacono - di raccontare la festa e l’evento della nostra città. E’ il frutto di una grande collaborazione di squadra con enti, associazioni, istituzioni religiose, scuola. Tantissimo entusiasmo fatto da tanti eventi. La Festa del Santissimo Crocifisso rappresenta un momento di particolare importanza per la vita cittadina e rientra tra le manifestazioni finalizzate alla promozione del turismo e delle nostre tradizioni culturali e religiose”.

“Nella predisposizione del calendario - hanno aggiunto gli assessori Letizia Sardisco e Fabrizio Lo Verso che hanno Illustrato il programma nei minimi dettagli - abbiamo cercato di coinvolgere tutta la città, dalla Collegiata ad ogni angolo, quartiere, via e piazze ed ancora le associazioni, gli artisti, i gruppi folkloristici, le scuole. Una settimana imperdibile che tende a movimentare i flussi turistici e religiosi per dare impulso all’economia locale che continuerà con il maggio e l’estate monrealese. Abbiamo messo in moto tutte le potenzialità “.

“La festa del tre maggio - ha spiegato il presidente del Consiglio comunale e deputato regionale Marco Intravaia - taglia il traguardo dei 398 anni e abbiamo voluto sostenerla, grazie alla Regione Siciliana, con un contributo da 124 mila euro. Con la sua eredità secolare è un patrimonio immateriale inestimabile, che valorizziamo sempre di più. I festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso rappresentano il cuore della nostra storia e devozione e sono orgoglioso di avere contribuito a far crescere questi giorni di fede, cultura e tradizione trasformandoli in un appuntamento imperdibile non solo per i monrealesi”.