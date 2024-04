Santissimo Crocifisso, il comune studia un piano traffico

Individuate alcune zone parcheggio. Le giostre saranno installate a piazzale Florio

MONREALE, 13 aprile – Fra gli aspetti che necessitano di maggiore attenzione in occasione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso c’è sicuramente quello legato al traffico.

Per almeno 8 giorni, infatti, come ha sottolineato ieri l’assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde (nella foto) nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma, è prevista una movimentazione di grande rilievo, che nei giorni di punta (30 aprile, 1, 2 e 3 maggio) può registrare anche la presenza di oltre quattromila visitatori contemporanei.

Ecco perchè prendere i necessari provvedimenti diventa una priorità.

Un piano traffico vero e proprio verrà stilato nei prossimi giorni (e non appena sarà ufficializzato ve ne daremo notizia), quando l’amministrazione comunale avrà valutato tutti gli aspetti e soprattutto avrà chiaro a quanto ammonterà la sua forza-lavoro nei giorni della festa. Al momento è prevista la presenza di circa 60 persone in strada nei giorni clou. A questo proposito ieri Di Verde ha ringraziato il corpo di Polizia Municipale, la Protezione civile del comune, le associazioni Overland ed Evergreen, oltre all’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Anps, che hanno già manifestato la loro volontà di supportare il comune nelle attività logistiche legate alla festa.

Per quel che riguarda i parcheggi, argomento che spesso spaventa i non monrealesi e i residenti delle zone sterne, che a volte decidono di non recarsi a Monreale, proprio per il problema posto-auto, Di Verde ieri ha fatto sapere cosa sta facendo l’amministrazione per garantire il maggior numero di posti alle vetture che arriveranno in città nei giorni di festa.

Posto che quest’anno, a differenza del passato, non sarà disponibile il campo sportivo Conca d’Oro, interessato – come è noto – dai lavori di ristrutturazione, i posti finora individuati sono quelli della scuola Morvillo (via Biagio Giordano), del liceo Basile (via Cappuccini), piazzale Candido (via Venero) e il parcheggio Torres. Riguardo a quest’ultima area, infatti, va rilevato che le giostre quest’anno saranno ubicate a piazzale Florio, a valle del centro abitato e quindi il parcheggio Torres, presso il quale negli anni scorsi era state pizzate le giostre, sarà disponibile per le vetture.