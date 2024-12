Installata la nuova pompa di sollevamento al pozzo Rinazzo, disagi verso la conclusione

Nel giro di 24 ore la situazione dovrebbe tornare alla normalità

MONREALE, 20 dicembre – Dovrebbero volgere al termine nelle prossime ore i prolungati disagi legati all’erogazione dell’acqua che da diversi giorni hanno afflitto i cittadini di diverse zone di Monreale.

Perché il sistema funzioni a pieno regime, però – spiegano i tecnici – è necessario che trascorrano circa 24 ore, per garantire alla rete la necessaria pressione, considerato che il pozzo Rinazzo rilancia l’acqua a Pizzo Corvo e da questo al serbatoio Ranteria. Frattanto, come documenta la nostra foto, instancabile è stata l’opera dei volontari delle associazioni di Protezione Civile Overland ed Evergreen, che, sotto il coordinamento dell’assessore Giuseppe Di Verde, si sono prodigati senza soluzione di continuità per garantire l’approvvigionamento idrico a numerosi cittadini.

Diverso il discorso, invece, per alcune grosse utenze, tra cui i residenti della cooperativa ubicata sopra l’ex Cres, che per volumi idrici necessari al loro approvvigionamento, non potevano essere soddisfatti dall’opera di volontariato. Notevoli sono state le lagnanze giunte alla nostra redazione per la mancanza d’acqua che ha messo in grossa difficoltà numerose famiglie.