Scuola Morvillo, inaugurato ieri il presepe vivente

Presenti il sindaco, il vescovo e altre autorità. LE FOTO

MONREALE, 18 dicembre – Si è svolta ieri pomeriggio l’inaugurazione del tradizionale presepe vivente alla scuola Morvillo cui ha fatto seguito l’accensione dell’albero di Natale nello spiazzale esterno.

All’inaugurazione hanno preso parte l’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, il sindaco Alberto Arcidiacono con l’assessora alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi, il comandante della compagnia dei carabinieri di Monreale, capitano Niko Giaquinto, Stefano Gorgone, già dirigente della scuola, insieme a docenti, alunni e genitori dell’istituto scolastico.

Anche le associazioni di protezione civile Evergreen e Overland hanno prestato il loro servizio per garantire il regolare svolgimento della manifestazione che ha coinvolto tanti visitatori. Un presepe davvero originale, quello di quest’anno, che, oltre ad essere animato dai bambini della scuola dell’Infanzia, propone un viaggio nei fondali marini e nei territori che dal mare hanno ricevuto forza e sussistenza.

Al presepe hanno lavorato alacremente i docenti, i collaboratori scolastici e hanno dato il loro contributo alla realizzazione anche i fruttivendoli monrealesi, fornendo materiali occorrenti alla definizione della struttura. Le pareti, completamente ricoperte di elementi marini, invitano i visitatori ad esplorare lo spazio acquatico alla ricerca dell’affascinante mondo sottomarino. Le terre emerse toccano tutti i continenti e in ognuna è particolarmente affascinante la ricerca storica-naturalistica di quella particolare regione. Il percorso si chiude nella spettacolare grotta in cui Gesù ha una conchiglia come culla.

Soddisfazione è stata espressa dall’arcivescovo Gualtiero Isacchi che si è soffermato sulla scelta dell’amore come motore dell’universo posta alla base dell’ideazione di quest’anno, un plauso è arrivato anche dall’amministrazione comunale, mentre la dirigente scolastica, Francesca Giammona, ha sottolineato la sinergia di tutti che come sempre ha portato anche questa volta ad un risultato davvero significativo in un momento come il Natale che ci richiama mai valori più autentici della nostra vita, accoglienza, amore e invito alla fratellanza sembrano proprio suggellare questa creazione spettacolare.

I canti degli alunni di scuola primaria e secondaria hanno fatto da cornice al secondo momento della giornata: l’accensione del grande albero nel piazzale della scuola che ha cesellato questo pomeriggio natalizio presso la scuola Morvillo.