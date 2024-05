Scuola Margherita di Navarra, oggi il ricordo di Mattia Terranova

Nell’ottavo anniversario della sua scomparsa una manifestazione in sua memoria. LE FOTO

MONREALE, 13 maggio – Oggi, nell'ottavo anniversario della scomparsa del piccolo Mattia Terranova, nell'atrio antistante la scuola “Margherita Di Navarra” di Pioppo alle ore 11, si è svolta una cerimonia di commemorazione, nel corso della quale, in prossimità dell'ingresso, è stata scoperta una stampa in ricordo del giovane Mattia.

All’evento sono stati presenti la dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi, il sindaco, Alberto Arcidiacono, il maresciallo Rubino, il dottore Toti Gullo, Don Nicola Di Lorenzo, Claudio Burgio e Piero Faraci, promotori di questa iniziativa, insieme al comune di Monreale, e ai genitori di Mattia.

La dirigente ha aperto la manifestazione ringraziando tutti i presenti e l'intera comunità di Pioppo che si è stretta intorno alla famiglia di Mattia, e ha poi ricordato la purezza, la solarità e le qualità di Mattia, che, nonostante la malattia, continuava a essere un bambino allegro, che trasmetteva serenità e portava avanti la sua battaglia con coraggio.

In seguito, hanno preso la parola nell’ordine il sindaco, che ha sottolineato il valore del ricordo del nostro compagno che è stato un esempio per tutti; il dottore Gullo, che lo ha conosciuto e seguito fin da piccolo; il maresciallo; i docenti della secondaria e della primaria, in particolare con l’intervento della maestra Mondello, che con le loro parole in un’atmosfera di silenziosa commozione hanno voluto ricordare la forza che ha contraddistinto questo piccolo guerriero, che è rimasta impressa nella memoria di tutta la comunità.

Durante la cerimonia, gli alunni della classe 3°B ad indirizzo musicale, guidati dalle insegnanti Silvia Vaglica e Antonella Corso si sono esibiti con alcuni brani strumentali per pianoforte e tromba. La manifestazione si è conclusa con la scopertura e la benedizione, da parte di don Nicola, della stampa dedicata a Mattia all’ingresso della scuola, che riporta questa frase di grande importanza per tutti noi: ‘’L'amore dei giovani non sta nel cuore, ma negli occhi’’.

a cura di Giorgia Ganci, Gloria Turdo, Lucrezia Calì ( classe III B )