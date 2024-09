Scuola Margherita di Navarra, il sindaco riceve le alunne protagoniste del video antiviolenza sulle donne

L’istituto è stato protagonista alla Biennale di Venezia alla presenza del Presidente della Repubblica

MONREALE, 25 settembre – Dopo il successo ottenuto a livello nazionale, le alunne della scuola Margherita di Navarra sono state accolte dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono nella sede del complesso Guglielmo II.

Il primo cittadino ha voluto esprimere a nome suo personale e di tutta l’amministrazione comunale i complimenti per aver rappresentato con grande onore la Città di Monreale alla Biennale di Venezia, con un video contro la violenza di genere, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Riuscire a raggiungere riconoscimenti di livello, come quello raggiunto da voi – ha detto Arcidiacono – ci permette di guardare avanti con fiducia ed ottimismo. Monreale può competere a livelli altissimi, grazie all'entusiasmo delle nuove generazioni e voi siete la dimostrazione che le cose possono cambiare".

Ad accompagnare le studentesse l'autore del testo e della musica del brano, Antonio Putzu, docente di musica e la dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi, che ha seguito tutte le fasi di questo progetto.

”Ho sempre cercato di essere una guida disponibile all'ascolto – ha affermato la dirigente – in questo caso, lo scambio sincero di opinioni e il confronto, ci ha permesso di ottenere un risultato straordinario che mi inorgoglisce sia come dirigente, che come donna." Presente alla cerimonia in Comune la consigliera comunale Giusi Madonia, che ha ringraziato le alunne per il valore del messaggio trasmesso, rispetto ad una tematica purtroppo ancora troppo attuale, quale la violenza di genere.

"Grazie perché attraverso il brano, il video e tutto lo splendido lavoro di gruppo, è stata trasmessa una bellissima fotografia di Pioppo con tanta speranza, dimostrando consapevolezza rispetto ad una questione delicata e purtroppo attuale, soprattutto tra le nuove generazioni, quale la violenza di genere. Siamo tutti orgogliosi della Margherita di Navarra, che indubbiamente si conferma eccellenza scolastica in Sicilia e non solo". Per l’assessore allo Spettacolo del Comune di Monreale Salvo Giangreco il video sara’ inserito nel calendario delle manifestazioni che verranno promosse a Monreale in occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza di Genere promosse dall’amministrazione e dalle associazioni del territorio.