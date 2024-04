Scuola Margherita di Navarra, un incontro per parlare di bullismo

L'incontro con il capitano Niko Giaquinto ha coinvolto gli alunni del plesso scolastico di Villaciambra

MONREALE, 30 aprile –Oggi il capitano Niko Giaquinto, comandante della compagnia carabinieri di Monreale, ha incontrato gli alunni del plesso di Villaciambra della scuola ‘’Margherita di Navarra".

L’incontro è stato organizzato per riflettere sul fenomeno del bullismo e sulle sue ricadute sul futuro dei ragazzi. All'incontro hanno presenziato anche il comandante della stazione dei carabinieri di Altofonte, Agostino Colletti; il dirigente scolastico dell’istituto, Patrizia Roccamatisi.

Il capitano Giaquinto ha sottolineato l'importanza del cambiamento che deve partire dal singolo individuo e basarsi su un’assunzione di responsabilità che porti i ragazzi a rendersi conto della conseguenze che il fenomeno del bullismo ha sulle loro vite. Il capitano ha inoltre evidenziato quanto a soffrire non siano solo i ragazzi che subiscono il bullismo, ma anche i bulli stessi, che oltre a provenire talvolta da contesti familiari problematici, per sentirsi forti spesso feriscono gli altri. Le loro azioni, però, possono diventare reati con conseguenze gravi.

Non tutti hanno la fortuna di nascere in contesti sani, perciò bisogna fare squadra - questo l’invito finale dell’incontro-restando uniti e aiutando il prossimo a fare le scelte giuste. La scuola, in questo, ha un ruolo fondamentale, perché lo studio aiuta a sviluppare la capacità di pensiero libero per costruire un futuro migliore all'insegna del cambiamento.