Scuola Margherita di Navarra, ad Andrea Modica primo premio in concorso nazionale

L’alunno della scuola al pianoforte si aggiudica il primo premio al concorso musicale nazionale Fioravanti Villirillo

MONREALE, 7 maggio – Sabato scorso sono stati pubblicati i risultati del concorso musicale nazionale “Fioravanti Villirillo” di Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone, organizzato dall’associazione musicale Isola-Castella in collaborazione con il conservatorio di musica Tchaikovsky di Nocera Terinese.

Andrea Modica, alunno di pianoforte della docente Silvia Vaglica, della classe 2B ad indirizzo musicale della scuola Margherita di Navarra, ha vinto il primo premio nella categoria D -pianista solista di seconda media- con il punteggio di 99,5 /100 conquistando la commissione con l’Adagio sostenuto della sonata op. 27 n.2 di Beethoven.

Il giovanissimo allievo si era già distinto l’anno scorso al VI concorso internazionale Valle dello Jato, e quest’anno ha proseguito il suo percorso con impegno, ottenendo una meritata vittoria su decine di concorrenti provenienti da tutta Italia.

Per l’ottimo risultato conseguito dal giovane Andrea sono arrivati anche i complimenti della dirigente scolastica, Patrizia Roccamatisi, che ha dichiarato: “Vorrei rivolgere a nome di tutto l'istituto i complimenti all’alunno Andrea Modica con l'augurio immenso di altri futuri traguardi. Questo è il frutto dell’assiduo lavoro portato avanti dai docenti di strumento musicale della nostra scuola che preparano gli alunni con grande attenzione, supportandoli nello sviluppo dei loro talenti. La partecipazione a questi concorsi prepara così i nostri alunni a mettersi alla prova anche in future competizioni in contesti di rilievo, facendo maturare in loro capacità di confronto e crescita personale”.