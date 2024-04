Pon Agenda Sud per la scuola Margherita di Navarra

Il progetto laboratoriale coinvolge le classi di scuola primaria delle frazioni di Pioppo, San Martino e Villaciambra

MONREALE, 8 aprile - Ha preso il via presso l’istituto scolastico Margherita di Navarra il progetto PON Agenda Sud che punta a contrastare abbandono scolastico e povertà educativa rafforzando il sistema educativo, puntando sull'innovazione e sull'inclusione per garantire a tutti gli studenti le migliori opportunità di apprendimento possibili.

Il progetto laboratoriale avviato dall’istituto monrealese ha come finalità generale quella di innalzare il livello delle competenze di base in italiano, matematica/scienze e lingua inglese negli alunni della scuola primaria. Obiettivi specifici sono pertanto, per la lingua italiana, l'innalzamento delle abilità di ricezione e di produzione scritte e orali, oltre alle conoscenze delle strutture linguistiche, del lessico, dei tratti della testualità, della pragmatica e della sociolinguistica del nostro comunicare sociale; per la matematica si punta a innalzare i livelli di padronanza della competenza aritmetico-matematica mediante la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero, e applicare adeguatamente i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e lavorativa; per le scienze obiettivo è acquisire la capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici. Infine, per la lingua inglese, mediante un approccio orientato all'azione, le attività si prefiggono di promuovere la capacità di svolgere attività linguistico-comunicative, facendo ricorso alle competenze linguistiche e attivando opportune strategie comunicative.

“E' importante – evidenzia la dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi – favorire presso le scuole delle frazioni di Monreale l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa attraverso le opportunità offerte dal ministero al fine di rispondere alle esigenze territoriali, rafforzando le competenze di base”.

I moduli avviati sono nove e comprendono italiano, matematica e lingua inglese nel numero di tre per ognuno dei plessi della scuola ubicati nelle frazioni di Monreale.