Il mio impegno da assessora in sinergia con chi fa parte del sistema scuola

Riceviamo e pubblichiamo...

È per me un grande onore assumere il ruolo di assessora con delega alla Pubblica Istruzione, agli Affari Istituzionali e Generali e alle Pari Opportunità.

Questo tempo di mandato sarà per me l’inizio di un percorso volto a promuovere modelli organizzativi scolastici in sinergia con tutti i protagonisti che fanno parte del sistema “scuola”, cioè con chi, tutti i giorni, nella scuola ci vive e ci lavora.

Mi ritengo privilegiata perché in qualità di dirigente scolastica dal 2013 nel Comune di Monreale, conosco i bisogni, le eccellenze e le potenzialità delle scuole del nostro territorio su cui investire, per elevare ulteriormente la qualità dell’istruzione offerta ai nostri giovani, in un sistema educativo che sia al tempo stesso inclusivo e capace di promuovere l'innovazione.

Credo fermamente nella scuola “motore di crescita personale e collettiva dei nostri giovani”, luogo su cui investire con prospettive a lungo termine che la politica deve sostenere. A scuola si apprende il sistema di diritti e di doveri indispensabili per vivere e convivere nelle differenze… sostanzialmente a scuola si impara a diventare cittadini.

Una scuola, pertanto, che sappia creare occasioni di dialogo, fondamentali per costruire una rete educativa che ponga gli studenti al centro, mediante progetti educativi comuni, per promuovere la partecipazione attiva di ragazze e ragazzi nella vita scolastica e sociale, attraverso attività innovative e percorsi formativi personalizzati.

In questa prima fase del mio mandato desidero confrontarmi con tutti gli attori del sistema: insegnanti e famiglie. Sarà fondamentale comprendere il loro punto di vista, ascoltandoli veramente, senza preclusioni.

Diventa, pertanto, importante un costante dialogo tra scuola e istituzioni con l'impegno reciproco a lavorare insieme per consolidare questo percorso di crescita e cooperazione, interfacciandomi nei vari ambiti trasversali con quelle tematiche che per natura delle cose si intrecciano tra loro: istruzione, scuola, cultura, politiche per i giovani, famiglia, pari opportunità e sport.

In qualità di assessora, mi impegnerò a promuovere un sistema educativo che sia riconosciuto per il suo prestigio, vitalità e capacità di innovazione.

Orientamento, innovazione didattica, cittadinanza responsabile, sostenibilità, internazionalizzazione e cooperazione con il mondo economico, insieme alle connessioni con il territorio, sono i pilastri sui quali si baserà il mio impegno per garantire un'istruzione di qualità, per orientare gli studenti verso percorsi di successo e contrastare e prevenire la dispersione scolastica.

Particolare attenzione dedicherò alla promozione del “Benessere a Scuola”, attraverso l'attivazione di uno sportello psicologico e di progetti mirati di educazione alla salute e alimentare, nonché alla promozione di una “Cultura del Rispetto” per prevenire bullismo e discriminazioni, attraverso il dialogo con enti specializzati ed una stretta collaborazione con le Forze dell'Ordine.

Per le altre deleghe assumerò l'impegno di espletarle nel miglior modo possibile, anche attraverso una continua interazione con gli uffici competenti, con i quali sarà necessario e opportuno interloquire.

Ringrazio il sindaco Alberto Arcidiacono per avermi dato fiducia in questa mia nuova avventura che, certamente, mi darà la possibilità di accrescere le competenze sia nel mio campo specifico sia negli ambiti assegnatimi.

Concludendo...equità, inclusione, partecipazione, sostenibilità, autonomia e futuro, saranno le parole chiave del mio mandato.

* neo assessore della Giunta Arcidiacono