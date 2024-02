L'associazione Evergreen da ieri ha un nuovo Land Rover Defender

Il mezzo è stato donato dal Corpo Forestale della Regione. LE FOTO

MONREALE, 15 febbraio – La flotta dei mezzo a disposizione dell'associazione di Protezione “Evergreen” di Monreale si arricchisce un Land Rover Defender.

Il mezzo, che è stato donato dal Corpo Forestale della Regione Siciliana, servirà a presidiare il territorio nelle complesse attività di controllo che l'Evegreen conduce quotidianamente e sarà particolarmente utile soprattutto nella stagione degli incendi.

La consegna è avvenuta ieri pomeriggio in piazza Guglielmo alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, del presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia. l'assessore alla Protezione Civile, Giuseppe Di Verde, i consiglieri comunali Paola Naimi e Fabio Costantini, il comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli

L'associazione Evergreen ha ringraziato il Corpo Forestale con una targa. Presente per quest'ultimo l'ispettore Bozzotta e l'ispettore Mortillaro. Presente anche il dipartimento regionale della Protezione Civile nelle persone di Cimino e dei funzionari Ugo Savettiere e Guida, del comandante Di Lorenzo e dell'agente. Presente, infine, il coordinamento Magna Vis-Sicilia. L'associazione ringrazia Davide Aiello per il supporto.