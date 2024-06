2 giugno, il Comune celebra la Festa della Repubblica

Una breve cerimonia si è tenuta a piazzetta San Castrense, davanti il monumento ai caduti. LE FOTO

MONREALE, 2 giugno – Con una breve e sobria cerimonia l’amministrazione comunale ha voluto celebrare stamattina la ricorrenza del 2 giugno, nel giorno del 78° anniversario dell’istituzione della Repubblica.

All’iniziativa hanno preso parte il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia, l’assessore alla Protezione Civile, Giuseppe Di Verde, alcuni consiglieri comunali. Per l’Arma dei carabinieri erano presenti il capitano Niko Giaquinto, comandante della Compagnia di Monreale, il luogotenente Antonio La Rocca, comandante della stazione. Presenti pure l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Anps di Monreale.

In piazzetta San Castrense, all’interno della villetta nella quale sorge il monumento di caduti di tutte le guerra è stata deposta una corona d’alloro per ricordare il sacrificio di chi ha immolato la propria vita ai valori della Patria. Subito dopo sono risuonate le note del silenzio.