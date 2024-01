Ars, ok alla Finanziaria regionale: 700 mila euro per Monreale

Intravaia: “Ancora una volta istituzioni vicine al territorio”

MONREALE, 9 gennaio – Sono stati varati interventi per circa 700 mila euro destinati a Monreale, dopo l'approvazione della legge finanziaria, avvenuta stanotte a Sala d'Ercole, da parte dell'Assemblea Regionale Sicliana.

Lo rende noto il deputato regionale, Marco Intravaia, che, come afferma, li ha fortemente voluti, “in sintonia con il sindaco Alberto Arcidiacono”.

Nel dettaglio: 200 mila saranno destinati alla manutenzione stradale, 400 mila euro per la condotta fognaria in via Linea Ferrata e 100 mila per il restauro del monumento ai Caduti a San Castrense.

“Ancora una volta – ha commentato Intravaia – le Istituzioni regionali sono vicine al territorio di Monreale con il finanziamento di infrastrutture e opere che migliorano la vita dei cittadini e il decoro urbano. Continuiamo a lavorare, insieme al sindaco Arcidiacono e alla Giunta, per un futuro di crescita e sviluppo per la nostra città”.