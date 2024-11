Anche Monreale commemora i caduti di tutte le guerre

Oggi una cerimonia in occasione della Festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale. LE FOTO

MONREALE, 4 novembre – Si è svolta anche a Monreale stamane la cerimonia per la giornata delle Forze Armate per commemorare i caduti di tutte le guerre. L’iniziativa è stata organizzata dal comune.

La commemorazione ha avuto inizio con una preghiera dell’arcivescovo Gualtiero Isacchi e la deposizione di una corona di alloro davanti al monumento ai Caduti di piazzetta San Castrense, alla quale hanno presenziato il sindaco Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, il comandante del Gruppo carabinieri di Monreale, tenente colonnello Carabinieri Giulio Modesti, il comandante della Compagnia Niko Giaquinto, quello della Stazione Antonino La Rocca, il comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli, gli assessori Antonella Romano, Salvo Giangreco, Riccardo Oddo, Francesco la Barbera, i consiglieri Santina Alduina e Flavio Pillitteri e i rappresentanti delle associazioni ANPS e ANC, Biagio Cigno presidente dell’associazione “Liberi di Lavorare” , Filippo di Fazio presidente associazione Combattenti e Reduci e Claudio Burgio presidente dell’Osservatorio per la Legalità “Giuseppe La Franca”.

Dopo un momento di preghiera e raccoglimento, le autorità si sono spostate in via Giuseppe Verdi, nel quartiere Bavera per rendere omaggio alla memoria del milite monrealese Salvatore Randazzo, morto nel corso della prima guerra mondiale combattendo contro l'esercito austro-ungarico.

Alla cerimonia hanno preso parte, fra gli altri, Loredana Scalici e Silvia Vaglica familiari del cavaliere e commendatore Angelo Scalici, combattente della seconda guerra mondiale, politico illustre e cittadino monrealese.