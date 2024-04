25 aprile, stamattina manifestazione per la Festa della Liberazione

Corteo da piazza Canale a via Pio La Torre, dove sorge il monumento alla Resistenza. LE FOTO

MONREALE, 25 aprile – Celebrata stamattina la ricorrenza del 25 aprile, Festa della Liberazione, organizzata dall’Auser con il Comune di Monreale.

Il concentramento dei partecipanti alla manifestazione è avvenuto a piazza Canale, preceduto dalla banda “I Fiati della Normanna”, da dove ha preso le mosse il corteo che ha percorso via Venero per giungere infine al monumento dedicato alla resistenza in via Pio La Torre.

Presenti il sindaco Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio comunale, Marco, gli assessori Letizia Sardisco, Fabrizio Lo Verso, Giuseppe Di Verde e una rappresentanza di consiglieri comunali oltre ai rappresentanti locali dei partiti politici.

Ben nutrita la partecipazione di varie associazioni monrealesi che per la prima volta si sono affacciate a questo evento e tra le quali ricordiamo: il Circolo Italia l’associazione Liberi di Lavorare; l’associazione Combattenti e Reduci presieduta da Filippo Di Fazio, il Circolo ricreativo anziani di Monreale, l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo con una folta delegazione rappresentata dal presidente Giuseppe Cortigiani.

Presente l’Arma dei Carabinieri con il comandante della Compagnia, capitano Niko Giaquinto, quello della stazione, luogotenente Antonio La Rocca. Presenti pure la Polizia Municipale e molti cittadini che si riconoscono in questo evento.

Presenti come sempre i familiari di Biagio Giordano con la partecipazione del nipote Enzo Giordano e degli altri congiunti.