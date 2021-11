Inaugurato oggi il nuovo parco giochi inclusivo alla Novelli

Il sindaco Alberto Arcidiacono ha accolto i piccoli

MONREALE, 1 novembre – Si sono aperti stamane i cancelli della scuola Pietro Novelli dove nell’area esterna è stato inaugurato il parco giochi inclusivo realizzato dall’amministrazione comunale.

Il primo cittadino nell’accogliere i bambini che si sono immediatamente impadroniti dei nuovi giochi con grande gioia ha dichiarato: “Il parco rimarrà aperto sempre - ha comunicato - e consentirà ad ogni nostro piccolo concittadino di fare una delle cose più belle, giocare”. Alla inaugurazione oltre ai bambini hanno preso parte, fra gli altri, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e gli assessori Paola Naimi, Letizia Sardisco, Rosanna Giannetto, Geppino Pupella, Luigi D’Eliseo, Sandro Russo e Totò Grippi. Il parco giochi inclusivo è stato finanziato dall’assessorato regionale alla Famiglia e progettato dall’ufficio tecnico comunale.

Finalmente un vero parco giochi a Monreale". Ha espresso così la sua soddisfazione il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia all'inaugurazione del parco giochi inclusivo, all'interno della scuola elementare Pietro Novelli.

"Per la nostra città e per i nostri bambini - ha continuato Intravaia - è una giornata di grande gioia. Qui, i momenti ludici dei più piccoli si coniugheranno ad integrazione con i bambini con esigenze speciali. Un risultato ottenuto grazie alla collaudata collaborazione con la Regione, che sta intervento con un notevole sforzo economico da sei milioni di euro per finanziare i parchi giochi in un comune su due della Sicilia. Ringrazio in modo particolare l'ufficio tecnico, coordinato con efficienza dall'assessore a Rete Geppino Pupella, per il progetto che è stato riconosciuto meritevole di finanziamento e, dunque, reso possibile.