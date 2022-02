San Martino delle Scale, guasto improvviso al Pozzo Rinazzo

Via Regione Siciliana, la zona di via Esterna Monte Caputo, via Togliatti e via sant'Antoninello quelle interessate dal disservizio

MONREALE, 4 febbraio – I tecnici dell’Ufficio acquedotto comunale, a causa di un improvviso guasto del Pozzo Rinazzo, hanno dovuto sospendere il servizio e quindi l'erogazione dell'acqua.

Lo rende noto l’Amministrazione comunale, che intende avvisare i cittadini del guasto in attesa che i lavori di ripristino vengano definiti. I tecnici sono all’opera già dalle prime ore della mattinata per l’individuazione del disservizio. Le zone interessate sono: via Regione Siciliana, zona Esterna Monte Caputo; zona a monte di Monreale, via Togliatti, via sant’Antoninello e zone limitrofe. Dopo l'intervento l'erogazione dell'acqua sarà ripristinata.