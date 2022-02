Pioppo, iniziata la pulizia delle caditoie idriche nella frazione

Ad occuparsene è la ditta Ecolandia. Domani potrebbe concludersi l'opera su tutta la frazione

MONREALE, 21 febbraio – Si è iniziato oggi da via Cosentino. Domani, condizioni meteo permettendo, si dovrebbe riuscire a completare l'opera in tutta quanta la frazione.

Una manutenzione che – come ci spiegano alcuni residenti – era ormai da qualche anno che non veniva effettuata, con la diretta conseguenza di alcuni disagi più e più volte sollevati nel corso delle stagioni invernali, in cui solitamente le precipitazioni sono maggiori e il rischio che l'acqua mal si incanali – causa ostruzione – è più elevato. Ad occuparsene sarà la ditta Ecolandia e, come detto, se le condizioni atmosferiche dovessero consentire il prosieguo dei lavori, la manutenzione di tutte le caditoie della frazione potrebbe concludersi già domani. A spendere parole di ringraziamento nei confronti dell'amministrazione comunale, solerte nell'ascoltare la richiesta di frazione, il presidente della consulta di Pioppo Giuseppe D'Alcamo.