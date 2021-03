Pioppo, differenziata questa sconosciuta: blitz della Polizia Municipale

Rifiuti gettati tutti assieme. La ditta Ecolandia: “Invitiamo i cittadini a rispettare i giorni di conferimento, a vantaggio di tutti”. LE FOTO

MONREALE, 5 marzo – Raccolta differenziata fatta decisamente male, anzi, addirittura, spesso non fatta neanche. Questo il risultato dei controlli effettuati stamattina nella frazione di Pioppo, dove è emerso un panorama desolante circa i criteri di differenziare i rifiuti.

Ad intervenire è stata la Polizia Municipale, supportata dal personale della Ecolandia, la ditta che svolge il servizio di smaltimento della spazzatura per conto del comune. Il risultato è stato che, anziché trovare i sacchetti di indifferenziata, il cui ritiro era in programma oggi, i vigili hanno trovato di tutto. Rifiuti gettati alla rinfusa, senza alcuna differenziazione di tipologia. Una prassi che non va bene e che costringe a volte, così come è successo fino a ieri, a non fare accettare i rifiuti in discarica, poiché le piattaforme di destinazione si oppongono a questo malcostume, rimandando indietro i mezzi, senza che questi possano scaricare, con evidente aggravio di lavoro ed anche dei costi. Probabile che scattino delle multe.

Diversi i cittadini che conferivano in maniera errata, come documentano le nostre foto. “La ditta Ecolandia è presente sul territorio – afferma il preposto Fabio Adimino – ma metteteci in condizioni di lavorare meglio per rendere un servizio più efficace per tutta la nostra comunità. Invitiamo i cittadini a rispettare i giorni di conferimento, a vantaggio di tutti”.