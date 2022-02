Tornano nella Biblioteca Santa Maria La Nuova preziosi volumi restaurati del Fondo Antico

Un’importantissima testimonianza di archeologia antica compresa tra il 1757 e il 1765

MONREALE, 28 febbraio – Dopo un accurato restauro sono tornati nella loro sede del Fondo antico della Biblioteca Comunale Santa Maria la Nuova, quattro tomi a stampa del XVIII secolo oggetto di un accurato restauro ad opera della ditta Giordano s.r.l. Palermo.

A ricevere i preziosi volumi da parte dell’amministrazione comunale sono intervenuti l’assessore ai Beni culturali Letizia Sardisco e la bibliotecaria comunale Elisa Lo Coco. L’opera di pregio ”Le pitture antiche di Ercolano e contorni incise con qualche spiegazione” è un’importantissima testimonianza di archeologia antica compresa tra il 1757 e il 1765 .Per i volumi ormai seriamente danneggiati sia per l’acidità degli inchiostri che ne aveva compromesso le carte interne sia per gli agenti esterni, è stato necessario un intervento di restauro conservativo-reversibile con il rifacimento delle legature realizzato in pelle.

“Ringraziamo la Sovrintendenza ai Beni culturali – ha dichiarato l’assessore Sardisco – che ha curato il restauro finanziato dall’assessorato ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo con il finanziamento assegnato dall’assessorato regionale dei Beni Culturali, rientra in una programmazione più ampia che ha visto anche il restauro di 14 volumi compresi nei secoli XVI – XIX selezionati tra le opere di maggior pregio con impellenti necessità di restauro e consegnati precedentemente”.