Scuola Veneziano-Novelli, gli alunni vanno ''A spasso nel Medioevo''

Al via oggi un percorso didattico progettato in collaborazione con la biblioteca comunale. LE FOTO

MONREALE, 12 dicembre – "A spasso nel Medioevo". Al via oggi un percorso didattico promosso dalla Veneziano-Novelli e progettato in collaborazione con la biblioteca di Monreale "Santa Maria la Nuova", rivolto alle classi prime delle medie.

Si tratta di un modulo formativo orientato verso traguardi di competenze afferenti all'ambito della cittadinanza attiva. Conoscere il territorio di Monreale, le sue origini medievali, le sue evidenze architettoniche e il suo prezioso patrimonio culturale.

Obiettivi declinati nella forma delle visite guidate, dell'animazione degli spazi e delle aree di interesse storico, dei giochi didattici e dei laboratori creativi.

Il progetto, che stamattina ha visto coinvolte alcune classi nella visita del Duomo, del Chiostro e della biblioteca comunale "Santa Maria la Nuova" nel Fondo antico e nel Fondo Moderno, si concluderà nel secondo quadrimestre con la partecipazione alle attività di laboratorio "La Torre narrante" curate dalla sezione didattica del Museo Diocesano di Monreale.

Un'occasione davvero unica per tanti ragazzi a cui è offerta l'opportunità di maturare consapevolezza del valore storico e culturale di questo territorio e di visitare i beni monumentali che possiede.

"Tutto questo ci appartiene e fa parte della nostra identità"- ha affermato la bibliotecaria Elisa Lo Coco, che ha guidato i ragazzi nell'illustrazione di codici miniati e cinquecentine conservate al Fondo Antico e nella comprensione dell'importanza delle biblioteche come custodi del passato e risorse per il presente.

"A spasso" dunque per un Medioevo che non rimane soltanto stampato sulle pagine di un libro di testo, ma diventa vissuto, osservato, ammirato e quindi appreso significativamente.

