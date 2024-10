Ufficio Europa, consegnati gli attestati ai dipendenti comunali

L’incontro si è tenuto nella sala della biblioteca comunale

MONREALE, 1 ottobre – Si sono concluse oggi pomeriggio, con la consegna degli attestati ai dipendenti comunali e ai rappresentanti degli Enti del Terzo Settore (…)

(…) presso i locali dell’ex Ospedale Santa Caterina che ospita la Biblioteca Comunale, le attività del progetto “Ufficio Europa”, coordinate RUP dell’iniziativa, il funzionario comunale Giovanni Marino. Alla cerimonia conclusiva hanno preso parte il segretario generale, Giovanni Impastato, che ha aperto i lavori della conferenza, l’assessore con delega all’Ufficio Europa, Salvo Giangreco ed il consigliere Fabrizio Lo Verso, che nella precedente amministrazione, nella veste di assessore, ha seguito il progetto.

Gli esperti della cooperativa “Asterisco”, che ha curato lo sportello formativo per gli ETS e i momenti formativi per i dipendenti comunali, si è dichiarata soddisfatta per gli obiettivi raggiunti e la partecipazione della società civile monrealese.

Tra gli obiettivi più importanti raggiunti dall’Ufficio Europa spicca l’ottenimento del finanziamento concesso dal Cepell, ente del Ministero della Cultura, per il progetto “Book4All”, classificatosi quarto nella graduatoria nazionale, realizzato in co-progettazione tra il Comune di Monreale e gli ETS accreditati allo sportello Ufficio Europa.

L’eredità più importante lasciata dall’Ufficio Europa è l’esperienza acquisita nel reperire opportunità, messe a disposizione dai nuovi avvisi aperti nell’ambito della nuova programmazione. Il Comune di Monreale sarà a disposizione degli Enti del Terzo Settore e punto di riferimento per i comuni limitrofi, nel solco dell’esperienza maturata in questo anno di attività.