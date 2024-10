Santa Caterina, inaugurata oggi una mostra di libri sul mare

Cento titoli selezionati quest’anno al “Bologna Ragazzi Award”

MONREALE, 8 ottobre – Oggi in occasione della presentazione del progetto “Open Library-Poli Educativi alla Lettura” nella sala della biblioteca comunale Santa Caterina è stata inaugurata a mostra di libri sul mare per ragazzi e bambini che sarà aperta sino al 18 ottobre.

La mostra si può visitare negli orari in cui la biblioteca è aperta al pubblico nei giorni che vanno dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e il venerdì fino alle 13.

L’iniziativa che è dedicata ai libri per ragazzi, presenta cento titoli selezionati quest’anno al Bologna Ragazzi Award, famoso premio della Bologna Children’s Book Fair nella categoria “I mari”.

Sono quindi libri che arrivano da una rassegna molto prestigiosa, a cui hanno partecipato pubblicazioni di tutto il mondo: nella biblioteca di Monreale per pochi giorni vengono riuniti grandi nomi della letteratura e dell’illustrazione per l’infanzia, ci sono case editrici provenienti da tutto il mondo e molti albi illustrati che uniscono la bellezza della letteratura a quella dell’illustrazione.

Il comune invita le scuole del territorio a partecipare prenotando la visita, per mail all’indirizzo - biblioteca.comunale@comune.monreale.pa.it o chiamando al numero telefonico 091/6564492. Una volontaria della biblioteca accoglierà i ragazzi guidandoli fra i titoli della mostra.