Nuove panchine in Antivilla e a Pioppo, acquistate dal Comune e presto installate

Sono nove in tutto, acquistate per una somma complessiva di circa duemila euro

MONREALE, 31 marzo – Possibile che adesso andranno a sostituire quelle già presenti da parecchi anni, dato in effetti il pessimo stato in cui versavano. Ecco perché il Comune ha provveduto a dare affidamento diretto per il loro acquisto, la cui consegna è stimata entro quindici giorni lavorativi.

Saranno nove in tutto. Tre di queste probabilmente andranno dunque a rimpiazzare quelle che attualmente si trovano installate nel piccolo parco giochi dell'Antivilla comunale, frequente luogo d'incontro quotidiano per molte famiglie e ambiente di svago ricreativo per tanti piccoli concittadini. Le panchine qui presenti infatti, causa la naturale azione atmosferica, ma anche in alcuni casi gli incivili atti vandalici, non versavano più in perfette condizioni, essendo mancanti di staffe in legno, a completare la seduta, e lesionate in più punti. Le restanti sei invece saranno installate nella frazione di Pioppo. Esattamente 230 euro è il costo totale di una singola panchina, per una spesa – comprensiva di Iva – che si aggira intorno alle 2500 euro, che il Comune ha deciso di impegnare mediante affidamento diretto a favore della ditta ''PCF srl''. I tempi stimati per la consegna delle nuovissime panchine in ferro è stimato – come si legge nella delibera emessa ieri nell'albo cittadino – in circa 15 giorni lavorativi.